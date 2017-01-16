Александр Андриевский: "Адмирал" провалил начало игры с минским "Динамо"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (3:5) отметил, что хозяева дали сопернику слишком большую фору в начале встречи. По словам специалиста, ключом к победе были единоборства в собственной зоне.

– Мы провалили начало игры, – приводит пресс-служба минского клуба слова Андриевского. – Пока я не знаю, с чем это связано. Сейчас еще раз посмотрим запись игры, и тогда уже будем обсуждать. Сегодняшнее поражение кроется именно в неудачном старте. Мы проиграли очень много борьбы в своей зоне, а это был ключ к сегодняшней игре. Игра в Минске была зеркальной. Там мы, наоборот, выигрывали все, а здесь везде уступили. Соглашусь с коллегой, что после 3:0 игра стала равной, были качели, но мы дали слишком большую фору сопернику в начале встречи. "Динамо" победило заслуженно.