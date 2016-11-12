Александр Андриевский: "Адмирал" проспал первый период"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (2:3) отметил, что команда плохо вошла в игру. По его словам, после этого игроки пытались исправить ситуацию, но соперник грамотно выстроил оборону.

– Мы проспали первый период, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. - "Динамо" двигалось быстрей, моментов создавали больше – это стало ключевым по итогам встречи. Этого отрезка нам и не хватило. Потом, когда петух клюнул в одно место, побежали, но соперник грамотно оборонялся. Да, моменты у нас были, могли сравнять. Но считаю, что уступили, потому что плохо вошли в игру.