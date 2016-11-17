Александр Андриевский: "Адмирал" попал в яму, из которой надо выбираться"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (0:2) отметил, что напряжение витало в воздухе до конца игры. По словам специалиста, команда выложилась на 100 процентов, но без голов не бывает побед.

– Напряжение витало в воздухе до конца игры, было много борьбы, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Не могу сказать, что не хватило желания. Ребята выложились на 100 процентов. Но без голов не бывает побед. В этом плане есть претензии к нападающим. Да, у "Адмирала" не было большого количества моментов, но свои возможности надо было реализовывать. Будем работать над завершающей стадией атак.

Нужно искать лучшие позиции и стараться делать больше точных передач. Хоккей не прощает таких ошибок. Мы попали в яму, из которой надо выбираться. Сегодня поменяли сочетания, до следующей игры у нас есть целый день.