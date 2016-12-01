Александр Андриевский: "Адмирал" испытывал проблемы в позиционной атаке"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1) отметил, что дальневосточники медленно начали встречу. По словам специалиста, в первом периоде команда испытывала проблемы в позиционной атаке.

– "Адмирал" медленно начал встречу, у соперника было преимущество, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Были проблемы в позиционной атаке. В перерыве поговорили с игроками, на второй период команда вышла намного более мотивированной. До нашего удаления, когда счет стал 1:1, провели хороший отрезок. В третьем периоде старались действовать по счету. Все понимали важность этой игры и значимость трех очков. Поэтому борьба была нешуточная.