Александр Андриевский: "Адмирал" был лишним на празднике "Кунльлуня"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (3:6) подчеркнул, что все решила игра в неравных составах. Эта встреча стала для китайской команды первой на своем льду.

– Поздравляю "Куньлунь" с первой домашней победой! Праздник для хозяев удался, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. – К сожалению, мы на нем были лишними. Все решила игра в неравных составах. Мы пропустили четыре гола в меньшинстве, в связи с чем могу сказать, что проиграли мы сегодня из-за командной дисциплины, получив три удаления в зоне атаки.

– Какие впечатления у вас от Пекина, от дворца?

– Мы первый раз в Китае. То, что я увидел, мне понравилось. Арена хорошая. Главное для профессионального развития хоккея - чтобы были условия, а с этим в Пекине все хорошо. Будем надеяться, что болельщикам понравится хоккей, и арена будет заполняться.