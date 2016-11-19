Александр Андриевский: "Адмирал" беззубо сыграл в атаке"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:2) отметил, что команда плохо сыграла у ворот соперника. Для команды из Владивостока это поражение стало вторым после проигрыша "Сибири" (0:2).

- Беззубо сыграли в атаке, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. - Создали пару моментов, но, по большому счету, таких голевых ситуаций у нас и не было. Надо забивать больше голов. Тем более играя дома. Когда соперник играет третий матч на выезде, нужно действовать активнее у ворот соперников. Этого у нас не было, сыграло решающую роль.

Спад? Я не считаю, что дело в физических кондициях. Мы не уступили сегодня в движении. Я бы не сказал, что это спад. В голове где-то у ребят... Очень мало создаем моментов, в этом вся проблема. Я бы не сказал, что осторожничают. Будем думать.