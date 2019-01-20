Алекс Грант: "Приятно отметить день рождения на Матче звезд КХЛ"

Защитник "Йокерита" и дивизиона Боброва Алекс Грант, который сегодня отмечает свое 30-летие, поделился своим мнением о Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

– Было очень приятно, столько людей поздравляли меня, несколько тортов, – приводит слова Гранта сайт КХЛ. – Не ожидал, что так будет. Я уже вчера начал понимать, что что-то будет во время матчей. Великолепное мероприятие, приятно отметить день рождения именно здесь. В Казани мы были во время сезона, тогда успели сходить в баню, надеялся, что сейчас будет время. Здесь есть много хороших мест, куда можно сходить, караоке, например. (смеется).

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