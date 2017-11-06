Альберт Яруллин: "Торпедо" показало в последних матчах, как умеет играть"

Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" отметил, что его команда намерена сегодня показать свой лучший хоккей и выиграть. Хоккеист также добавил, что казанцы серьезно настраиваются на предстоящую встречу.

– Настраиваемся на игру, хотим сегодня показать свой лучший хоккей и выиграть, – цитирует "Бизнес Online" Яруллина.

– В матче в Нижнем Новгороде вы одержали крупную победу со счетом 5:0.

– Сегодня будет совсем другой матч. "Торпедо" показало в последних матчах, как умеет играть, так что настраиваемся серьезно.

– Вам скоро играть за олимпийскую сборную. Не лучше ли пропускать матчи, которые идут непосредственно перед отъездом в сборную, как вчера, например, Максим Шалунов и Сергей Шумаков?

– В игровом тонусе тоже хорошо быть.

– Прошла половина регулярного чемпионата. Как оцените игру команды?

– Команда играет с хорошей отдачей, желанием, показывает хороший хоккей. На сегодняшний день мы делаем то, что должны делать.