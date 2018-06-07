Альберт Яруллин: "Было бы интересно попробовать силы в НХЛ, но сейчас все мои мысли связаны с "Ак Барсом"

Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин прокомментировал продление контракта. Соглашение с клубом рассчитано на два года.

- Очень рад, что удалось договориться с клубом и подписать новый контракт, - цитирует хоккеиста официальный сайт клуба. - "Ак Барс" для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках – это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал.

- В прессе была информация о том, что вы можете уехать в НХЛ.

- НХЛ – это сильная лига, и попробовать свои силы в ней интересно, думаю, для любого спортсмена. Посмотрим, как все будет в дальнейшем. Сейчас все мои мысли связаны с "Ак Барсом".

25-летний защитник в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков. В плей-офф его на счету была одна результативная передача в 12 играх.

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