"Ак Барс" забросил пять шайб "Автомобилисту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на своем льду нанес поражение "Автомобилисту" – 5:0. По шайбе записали на свой счет Андрей Чибисов, Андрей Попов, Артем Лукоянов, Джастин Азеведо и Михал Йордан. Для казанцев эта победа стала четвертой подряд.
"Ак Барс" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. "Автомобилист" идет 12-м.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Чибисов – 3 (Жуков, Захарчук), 9:24 – 1:0. Попов – 7 (Охтамаа, Глинкин), 32:49 – 2:0. Лукоянов – 2 (бол., Ткачев, Азеведо), 39:45 – 3:0. Азеведо – 9 (Мусин, Свитов), 51:47 – 4:0. Йордан – 1 (Глинкин, Черепанов), 59:45 – 5:0.
Вратари: Гарипов – Устинский.
Штраф: 6 – 34.
Броски: 33 (12+11+10) – 24 (7+9+8).
Судьи: Белов, Гебеи.
29 октября. Казань. "Татнефть Арена".
max112
Молодцы! Не плохой ход набрали, вратари тащат. За 4 игры, 3 пропущенные шайбы.
20:03