"Ак Барс" выиграл у "Магнитки"

"Ак Барс" уверенно переиграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы.

Казанская команда идет на первом месте в Восточной конференции, а "Магнитка" располагается на 6-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Секач - 8 (Ландер), 19:07 - 1:0. Ткачев - 14 (Клинкхаммер, Яруллин), 26:43 - 2:0. Язьков - 3 (Малыхин), 50:51 - 3:0. Секач - 9 (Ландер, Малыхин), 55:13 - 4:0.

Вратари: Гарипов - Кошечкин.

Штраф: 17 - 15.

Броски: 29 (13+7+9) - 29 (5+13+11).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 октября. Казань. "Татнефть Арена".

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