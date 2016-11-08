"Ак Барс" в серии буллитов обыграл "Трактор"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Трактор" - 3:2. Решающий буллит на счету нападающего Антона Глинкина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали пятую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Якуценя - 6 (бол., Кольцов), 26:35 - 1:0. Попов - 8 (бол., Йордан, Эллиотт), 36:55 - 1:1. Эллиотт - 2 (Свитов, Секач), 38:12 - 1:2. Кручинин - 4 (Якуценя, Климонтов), 47:30 - 2:2.

Победный буллит: Глинкин.

Вратари: Францоуз (Демченко, 65:00) - Галимов.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 36 (6+15+14+1) - 39 (14+15+7+3).

Судьи: Беляев, Одиньш.

8 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.