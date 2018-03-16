"Ак Барс" в овертайме уступил "Магнитке" в первом матче серии

"Ак Барс" на своем льду в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу" (3:4 ОТ). Победную шайбу забросил Войтек Вольски.

Вторая игра серии пройдет в Казани в субботу.

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Первый матч

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Секач - 1 (Ландер, Азеведо), 16:36 - 1:0. Галиев - 4 (Косов), 22:56 - 2:0. Эллисон - 2 (Денисов, Чибисов), 25:19 - 2:1. Вольски - 3 (Мозякин), 32:56 - 2:2. Охтамаа - 1 (Ткачев, Клинкхаммер), 42:06 - 3:2. Тимкин - 3 (Кокарев, Осала), 51:45 - 3:3. Вольски - 4 (Мозякин), 68:49 - 3:4.

Вратари: Гарипов - Кошечкин.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 36 (12+7+14+3) - 47 (15+11+11+10).

Судьи: Гофман, Оленин.

16 марта. Казань. "Татнефть Арена".

Счет в серии: 0-1.

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