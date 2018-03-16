"Ак Барс" в овертайме уступил "Магнитке" в первом матче серии

"Ак Барс" на своем льду в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу" (3:4 ОТ). Победную шайбу забросил Войтек Вольски.
Вторая игра серии пройдет в Казани в субботу.
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Первый матч
"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Секач - 1 (Ландер, Азеведо), 16:36 - 1:0. Галиев - 4 (Косов), 22:56 - 2:0. Эллисон - 2 (Денисов, Чибисов), 25:19 - 2:1. Вольски - 3 (Мозякин), 32:56 - 2:2. Охтамаа - 1 (Ткачев, Клинкхаммер), 42:06 - 3:2. Тимкин - 3 (Кокарев, Осала), 51:45 - 3:3. Вольски - 4 (Мозякин), 68:49 - 3:4.
Вратари: Гарипов - Кошечкин.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 36 (12+7+14+3) - 47 (15+11+11+10).
Судьи: Гофман, Оленин.
16 марта. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 0-1.
Паснаход
частокол правды, дебил ты. 4 очка это "космос". Возьми кол из частокола и воткни себе в одно место.
22:59
Есть мнение...
Ребята с востока, мне вас жаль, но ваш уровень - первенство водокачки. Увы шансов в финале КГ не вижу ни у одной восточной команды.
22:54
частокол правды
Паснаход-ты дебил?4 очка это НЕ статист!!!Учитывая возраст и травму!!В 14 году он бы поболее набрал явно!!!
22:51
max112
сами себе проиграли. Ммг с победой. Надо как то по серьёзнее к игре относиться. Дважды вести в счёте, иметь кучу моментов..... и в итоге всё запороть.
22:32
Паснаход
mr.loko44, до середины, до середины. Оговорочка по Фрейду? На Олимпиаде-то, в сборной, он так и не доезжал (до чужих ворот), статистом был. Так в чём Билл оказался неправ? В самое яблочко попал!
22:11
mr.loko44
ха-ха Похоронили уже мозяку и Ко!!!! А вот вам и кукиш , товарищ Бил , от Серёги !!!! (а он опять до середины доехал!!) Опять 4-0 и гудбай Казан
22:04
Lars Berger
Преимущество "Магнитки" в овертайме настораживает.
21:53