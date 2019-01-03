"Ак Барс" в овертайме обыграл "Авангард"

"Ак Барс" переиграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 (ОТ).

В составе победителей отличились Никита Лямкин, Роб Клинкхаммер, Владислав Кара и Иржи Секач. За омский клуб шайбы забросили Тэйлор Бек, Вилле Покка и Евгений Медведев.

КХЛ



Регулярный чемпионат



"Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск) - 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)



Голы: Лямкин - 1 (Клинкхаммер), 5:31 - 1:0. Клинкхаммер - 15, 7:43 - 2:0. Бек - 10 (Покка, Деарне), 8:55 - 2:1. Кара - 3 (Зарипов, Галиев), 34:57 - 3:1. Медведев - 5 (бол., Фрэнсон), 38:38 - 3:2. Покка - 7 (Широков), 56:52 - 3:3. Секач - 20 (Азеведо), 61:36 - 4:3.



Вратари: Подъяпольский - Налимов.



Штраф: 10 - 14.



Броски: 38 (10+11+15+2) - 31 (12+9+10+0).



Судьи: Гашилов, Оскирко.



3 января. Казань. "Татнефть-Арена".

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