18:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" в гостях всухую обыграл "Барыс"

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"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Барысу" – 4:0. Дублем в составе казанского клуба отметился нападающий Антон Глинкин. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали четвертую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Ак Барс" (Казань) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Токранов - 2 (Свитов, Секач), 13:50 - 0:1. Мусин - 2 (бол., Малыхин, Глинкин), 37:16 - 0:2. Глинкин - 3 (Жуков), 44:57 - 0:3. Глинкин - 4 (Попов), 51:11 - 0:4.

Вратари: Карлссон - Гарипов.

Штраф: 4 - 20.

Броски: 25 (6+11+8) - 26 (9+8+9).

Судьи: Бондарь, Гусев.

5 октября. Астана. "Барыс-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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