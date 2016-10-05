"Ак Барс" в гостях всухую обыграл "Барыс"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Барысу" – 4:0. Дублем в составе казанского клуба отметился нападающий Антон Глинкин. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали четвертую победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Ак Барс" (Казань) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Токранов - 2 (Свитов, Секач), 13:50 - 0:1. Мусин - 2 (бол., Малыхин, Глинкин), 37:16 - 0:2. Глинкин - 3 (Жуков), 44:57 - 0:3. Глинкин - 4 (Попов), 51:11 - 0:4.
Вратари: Карлссон - Гарипов.
Штраф: 4 - 20.
Броски: 25 (6+11+8) - 26 (9+8+9).
Судьи: Бондарь, Гусев.
5 октября. Астана. "Барыс-Арена".