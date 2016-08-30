22:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" в гостях в серии буллитов обыграл СКА

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"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над СКА – 6:5 Б.

Самым результативным в этой встрече получился первый период. На четвертой минуте форвард хозяев Вадим Шипачев открыл счет, завершив красивую комбинацию с участием Евгений Дадонова и Никиты Гусева. Однако уже через две минуты нападающий питерского клуба Евгений Кетов заработал матч-штраф, и казанцы в течение 3 минут 22 секунд четыре раза реализовали большинство – голами отметились Иржи Секач, Василий Токранов, Андрей Попов и Владимир Ткачев.

В самом начале второй двадцатиминутки Максим Лазарев увеличил преимущество гостей до четырех шайб – 5:1. За оставшееся время хозяева сумели отыграться – голы на свой счет записали Сергей Широков, Никита Гусев и Павел Дацюк, оформивший дубль и сравнявший счет за пять секунд до финальной сирены.

В овертайме голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий гол на счету Артема Лукоянова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:6 Б (1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шипачев - 1 (Дадонов, Гусев), 3:57 - 1:0. Секач - 2 (бол., Азеведо, Токранов), 6:45 - 1:1. Токранов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:05 - 1:2. Попов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:42 - 1:3. Ткачев - 2 (бол., Абросимов, Лукоянов), 10:07 - 1:4. Лазарев - 1 (Свитов, Обухов), 22:03 - 1:5. Широков - 1 (бол., Дацюк, Ковальчук), 27:08 - 2:5. Гусев - 2 (бол., Чудинов, Дадонов), 35:11 - 3:5. Дацюк - 2 (бол., Широков, Ковальчук), 54:48 - 4:5. Дацюк - 3 (Войнов, Ковальчук), 59:55 - 5:5.

Победный буллит: Лукоянов.

Вратари: Вратари: Шестеркин (Иванников, 10:07, 54:41 - 54:48, 57:55 - 59:55) - Гарипов.

Штраф: 27 - 20.

Броски: 49 (11+15+19+4) - 25 (11+11+1+2).

Судьи: Бондарь, Щенев.

30 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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dim777.

Ска - спасибо за 5-5 за 5 секунд до конца. Игра понравилась. __________________________ shvedero А вот выбор исполнителей на буллиты не понятен, Где Дацюк? :D 22:18 Такой же вопрос возник _____________________ sovmilitary __________ Как жизнь? Ты куда-то длительно пропадаешь после серий СКА-дмс в КГ 2 года подряд?

23:02

igor.kuhta

Первый и последний гол шикарны. Дацюк явно не доигрывать приехал. Еще очень даже могёт

22:55

Singbеrt7

shvedero=== А что в НХЛ такого не бывает?)) Stiff upper lip позволяет англосаксам отыгрываться и в футболе и в хоккее. Мне интересно, что Билл говорил на скамейке при счете 5-1? Раньше никто не мог отыграться у Билла при счете даже в 2 шайбы... Сушить что ли разучились? Как и играть...Счет комфортный, играй в свое удовольствие, ан нет, прижались к воротам((.

22:47

max112

Этот Билл со своей обороной......., если бы она хоть пользу приносила. Вести 5:1 и не взять 3 очка? Тьфу блин, комбинатор.

22:44

Новоуепинни

А вообще подозрительная игрушка кроме буллитов.

22:43

shvedero

ну вообще да) тренеры в обоих командах такие топы и оба позволяют своим командам вначале пропустить 4 за одно большинство, а потом и вовсе не в состоянии удержать +4 ... Короче бред)

22:38

Никифор

А в СКА в отличие от барсов играли сплошь свои воспитанники!))))

22:37

lvc47_ck

Игру не смотрел, но результат хороший)) Именно он и останется !

22:37

aloveku

потрясный матч, даже пожалел что не под пиво смотрел. И результат справедливый по сути. И драма, и действия активные, и интрига под конец, и гол Дацюка за 6 сек до конца. Очень понравился.

22:34

sovmilitary

Страна довольна.АБ вот только решил нервы своим болелам пощекотать, рано расслабились.С победой, Билл.Один динамовский тренер( и хоккеист, кстати) обыграл другого.

22:34

Долго наблюдал за идиотами на эт

шоу удалось, пипл обсуждает)) Паша велик, Кови набирает очки, зрителям валидольчик

22:33

Новоуепинни

КХЛ ин экшен!! Один почти чемпион за 5 мин в меньшинстве 4 гола пускает. Другой почти чемпион 5:1 удержать не может. И обоих типа крутые тренеры тренеруют. Я угораю от этих клоунов. Бгг

22:30

Владо

А в чём халтура-то?Чем эта халтура халтурнее латвийской,например?

22:30

shvedero

Владо, я вообще кхл не очень-то люблю... Сам родом из Латвии, но за этих халтурщиков никогда не болел

22:27

Владо

shvedero,если не любишь СКА,то и нечего болеть за него,даже если там главный тренер и великий Паша.Будь принципиальнее,не будь двуличным.

22:25

Destvor

Назло Спорт-Экспрессу и комментаторам на Матч ТВ. Ак Барс молодцы!!!

22:25

foreverCSKAforever

Видимо, чтобы СКА мог победить, нужно было разрешить Плотникову не только безнаказанно ткнуть клюшкой в маску, зафиксировавшему шайбу Гарипову, но и нанести десяток-другой ударов этой самой клюшкой по телу.

22:23

Singbеrt7

Вообще что это было в исполнении барсов, даже такой комфортный счет 5-1 не могут удержать?((Физики что ли нет? Как стоячих обыгрывали. Понимаю, что начало сезона, но так и другие команды в таких же условиях.

22:23

Destvor

Россия, с победой всех!!!

22:23

Alex Tanguey

Эх,если бы не Кетов с Шестеркиным.......но за кам-бэк с 1-5 молодцы,с буллитами тренеры не угадали!

22:23

SS-1525-Sergey

Хороший матч, с интригой закрученной победили бы легко на классе, но в 5 минутку слишком много пропустили, бывает. Результат не важен, главное смогли догнали, не всё же чудеса творить!

22:22

Динамо Клин

Урррррраааааа!!!!!! Счастлив за сосику!!!!

22:22

740

валидольный матч....

22:20

shvedero

хороший матч. СКА не люблю, но когда у них в команде главный тренер и великий Паша ,то приходится болеть за них))) Дацюк красава! А вот выбор исполнителей на буллиты не понятен, Шипачев...? Где Дацюк? :D

22:18

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Материалы других СМИ