"Ак Барс" в гостях в серии буллитов обыграл СКА

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над СКА – 6:5 Б.
Самым результативным в этой встрече получился первый период. На четвертой минуте форвард хозяев Вадим Шипачев открыл счет, завершив красивую комбинацию с участием Евгений Дадонова и Никиты Гусева. Однако уже через две минуты нападающий питерского клуба Евгений Кетов заработал матч-штраф, и казанцы в течение 3 минут 22 секунд четыре раза реализовали большинство – голами отметились Иржи Секач, Василий Токранов, Андрей Попов и Владимир Ткачев.
В самом начале второй двадцатиминутки Максим Лазарев увеличил преимущество гостей до четырех шайб – 5:1. За оставшееся время хозяева сумели отыграться – голы на свой счет записали Сергей Широков, Никита Гусев и Павел Дацюк, оформивший дубль и сравнявший счет за пять секунд до финальной сирены.
В овертайме голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий гол на счету Артема Лукоянова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:6 Б (1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шипачев - 1 (Дадонов, Гусев), 3:57 - 1:0. Секач - 2 (бол., Азеведо, Токранов), 6:45 - 1:1. Токранов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:05 - 1:2. Попов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:42 - 1:3. Ткачев - 2 (бол., Абросимов, Лукоянов), 10:07 - 1:4. Лазарев - 1 (Свитов, Обухов), 22:03 - 1:5. Широков - 1 (бол., Дацюк, Ковальчук), 27:08 - 2:5. Гусев - 2 (бол., Чудинов, Дадонов), 35:11 - 3:5. Дацюк - 2 (бол., Широков, Ковальчук), 54:48 - 4:5. Дацюк - 3 (Войнов, Ковальчук), 59:55 - 5:5.
Победный буллит: Лукоянов.
Вратари: Вратари: Шестеркин (Иванников, 10:07, 54:41 - 54:48, 57:55 - 59:55) - Гарипов.
Штраф: 27 - 20.
Броски: 49 (11+15+19+4) - 25 (11+11+1+2).
Судьи: Бондарь, Щенев.
30 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
dim777.
Ска - спасибо за 5-5 за 5 секунд до конца. Игра понравилась. __________________________ shvedero А вот выбор исполнителей на буллиты не понятен, Где Дацюк? :D 22:18 Такой же вопрос возник _____________________ sovmilitary __________ Как жизнь? Ты куда-то длительно пропадаешь после серий СКА-дмс в КГ 2 года подряд?
23:02
igor.kuhta
Первый и последний гол шикарны. Дацюк явно не доигрывать приехал. Еще очень даже могёт
22:55
Singbеrt7
shvedero=== А что в НХЛ такого не бывает?)) Stiff upper lip позволяет англосаксам отыгрываться и в футболе и в хоккее. Мне интересно, что Билл говорил на скамейке при счете 5-1? Раньше никто не мог отыграться у Билла при счете даже в 2 шайбы... Сушить что ли разучились? Как и играть...Счет комфортный, играй в свое удовольствие, ан нет, прижались к воротам((.
22:47
max112
Этот Билл со своей обороной......., если бы она хоть пользу приносила. Вести 5:1 и не взять 3 очка? Тьфу блин, комбинатор.
22:44
Новоуепинни
А вообще подозрительная игрушка кроме буллитов.
22:43
shvedero
ну вообще да) тренеры в обоих командах такие топы и оба позволяют своим командам вначале пропустить 4 за одно большинство, а потом и вовсе не в состоянии удержать +4 ... Короче бред)
22:38
Никифор
А в СКА в отличие от барсов играли сплошь свои воспитанники!))))
22:37
lvc47_ck
Игру не смотрел, но результат хороший)) Именно он и останется !
22:37
aloveku
потрясный матч, даже пожалел что не под пиво смотрел. И результат справедливый по сути. И драма, и действия активные, и интрига под конец, и гол Дацюка за 6 сек до конца. Очень понравился.
22:34
sovmilitary
Страна довольна.АБ вот только решил нервы своим болелам пощекотать, рано расслабились.С победой, Билл.Один динамовский тренер( и хоккеист, кстати) обыграл другого.
22:34
Долго наблюдал за идиотами на эт
шоу удалось, пипл обсуждает)) Паша велик, Кови набирает очки, зрителям валидольчик
22:33
Новоуепинни
КХЛ ин экшен!! Один почти чемпион за 5 мин в меньшинстве 4 гола пускает. Другой почти чемпион 5:1 удержать не может. И обоих типа крутые тренеры тренеруют. Я угораю от этих клоунов. Бгг
22:30
Владо
А в чём халтура-то?Чем эта халтура халтурнее латвийской,например?
22:30
shvedero
Владо, я вообще кхл не очень-то люблю... Сам родом из Латвии, но за этих халтурщиков никогда не болел
22:27
Владо
shvedero,если не любишь СКА,то и нечего болеть за него,даже если там главный тренер и великий Паша.Будь принципиальнее,не будь двуличным.
22:25
Destvor
Назло Спорт-Экспрессу и комментаторам на Матч ТВ. Ак Барс молодцы!!!
22:25
foreverCSKAforever
Видимо, чтобы СКА мог победить, нужно было разрешить Плотникову не только безнаказанно ткнуть клюшкой в маску, зафиксировавшему шайбу Гарипову, но и нанести десяток-другой ударов этой самой клюшкой по телу.
22:23
Singbеrt7
Вообще что это было в исполнении барсов, даже такой комфортный счет 5-1 не могут удержать?((Физики что ли нет? Как стоячих обыгрывали. Понимаю, что начало сезона, но так и другие команды в таких же условиях.
22:23
Destvor
Россия, с победой всех!!!
22:23
Alex Tanguey
Эх,если бы не Кетов с Шестеркиным.......но за кам-бэк с 1-5 молодцы,с буллитами тренеры не угадали!
22:23
SS-1525-Sergey
Хороший матч, с интригой закрученной победили бы легко на классе, но в 5 минутку слишком много пропустили, бывает. Результат не важен, главное смогли догнали, не всё же чудеса творить!
22:22
Динамо Клин
Урррррраааааа!!!!!! Счастлив за сосику!!!!
22:22
740
валидольный матч....
22:20
shvedero
хороший матч. СКА не люблю, но когда у них в команде главный тренер и великий Паша ,то приходится болеть за них))) Дацюк красава! А вот выбор исполнителей на буллиты не понятен, Шипачев...? Где Дацюк? :D
22:18