"Ак Барс" в гостях в серии буллитов обыграл СКА

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над СКА – 6:5 Б.

Самым результативным в этой встрече получился первый период. На четвертой минуте форвард хозяев Вадим Шипачев открыл счет, завершив красивую комбинацию с участием Евгений Дадонова и Никиты Гусева. Однако уже через две минуты нападающий питерского клуба Евгений Кетов заработал матч-штраф, и казанцы в течение 3 минут 22 секунд четыре раза реализовали большинство – голами отметились Иржи Секач, Василий Токранов, Андрей Попов и Владимир Ткачев.

В самом начале второй двадцатиминутки Максим Лазарев увеличил преимущество гостей до четырех шайб – 5:1. За оставшееся время хозяева сумели отыграться – голы на свой счет записали Сергей Широков, Никита Гусев и Павел Дацюк, оформивший дубль и сравнявший счет за пять секунд до финальной сирены.

В овертайме голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий гол на счету Артема Лукоянова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:6 Б (1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шипачев - 1 (Дадонов, Гусев), 3:57 - 1:0. Секач - 2 (бол., Азеведо, Токранов), 6:45 - 1:1. Токранов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:05 - 1:2. Попов - 1 (бол., Глинкин, Охтамаа), 8:42 - 1:3. Ткачев - 2 (бол., Абросимов, Лукоянов), 10:07 - 1:4. Лазарев - 1 (Свитов, Обухов), 22:03 - 1:5. Широков - 1 (бол., Дацюк, Ковальчук), 27:08 - 2:5. Гусев - 2 (бол., Чудинов, Дадонов), 35:11 - 3:5. Дацюк - 2 (бол., Широков, Ковальчук), 54:48 - 4:5. Дацюк - 3 (Войнов, Ковальчук), 59:55 - 5:5.

Победный буллит: Лукоянов.

Вратари: Вратари: Шестеркин (Иванников, 10:07, 54:41 - 54:48, 57:55 - 59:55) - Гарипов.

Штраф: 27 - 20.

Броски: 49 (11+15+19+4) - 25 (11+11+1+2).

Судьи: Бондарь, Щенев.

30 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.