18:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" в гостях победил "Сибирь"

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"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сибирь" - 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Чибисов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Секач - 6 (бол., Азеведо), 30:05 - 0:1. Чибисов - 4 (Пайгин), 32:38 - 0:2. Санников - 6 (бол., Полашек, Шалунов), 56:53 - 1:2.

Вратари: Тэйлор (Красиков, 40:00, 57:50 - 59:02, 59:08) - Гарипов.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (4+8+16) - 24 (13+8+3).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

22 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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