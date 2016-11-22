"Ак Барс" в гостях победил "Сибирь"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сибирь" - 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Чибисов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Секач - 6 (бол., Азеведо), 30:05 - 0:1. Чибисов - 4 (Пайгин), 32:38 - 0:2. Санников - 6 (бол., Полашек, Шалунов), 56:53 - 1:2.
Вратари: Тэйлор (Красиков, 40:00, 57:50 - 59:02, 59:08) - Гарипов.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 28 (4+8+16) - 24 (13+8+3).
Судьи: Васильев, Цыплаков.
22 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".