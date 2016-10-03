"Ак Барс" в гостях переиграл "Автомобилист"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Автомобилист" – 4:1. Казанский клуб одержал третью победу кряду. Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало пятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Черепанов - 1 (Мусин), 4:55 - 0:1. Варнаков - 3 (Охтамаа, Малыхин), 26:34 - 0:2. Алексеев - 1 (Андерсен, Симаков), 36:27 - 1:2. Ткачев - 5 (бол., Токранов, Азеведо), 40:26 - 1:3. Малыхин - 4 (Обухов), 50:02 - 1:4.

Вратари: Сохатский (54:10 - 56:00) - Гарипов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 18 (3+10+5) - 28 (12+10+6).

Судьи: Ансонс, Конц.

3 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".