21:49 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" в гостях обыграл "Сочи"

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"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Сочи" - 2:1. Решающую шайбу в середине второго периода забросил Федор Малыхин. Отметим, что неделю назад матч между этими командами в Казани завершился победой сочинцев со счетом 3:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Свитов - 9 (бол., Азеведо), 5:32 - 0:1. Костицын - 9 (бол., Фантенберг), 13:37 - 1:1. Малыхин - 12 (Обухов, Эллиотт), 38:14 - 1:2.

Вратари: Барулин (57:57 - 59:23, 59:29) - Галимов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (9+8+12) - 28 (14+12+2).

Судьи: Комаров, Оленин.

8 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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max112

фухх.... 3 очка конечно не пахнут, но тут скорее проиграл Сочи чем выиграл АБ.

22:21 8 декабря

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