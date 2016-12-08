"Ак Барс" в гостях обыграл "Сочи"

"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Сочи" - 2:1. Решающую шайбу в середине второго периода забросил Федор Малыхин. Отметим, что неделю назад матч между этими командами в Казани завершился победой сочинцев со счетом 3:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Свитов - 9 (бол., Азеведо), 5:32 - 0:1. Костицын - 9 (бол., Фантенберг), 13:37 - 1:1. Малыхин - 12 (Обухов, Эллиотт), 38:14 - 1:2.

Вратари: Барулин (57:57 - 59:23, 59:29) - Галимов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (9+8+12) - 28 (14+12+2).

Судьи: Комаров, Оленин.

8 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".