"Ак Барс" в гостях обыграл "Магнитку"

"Ак Барс" в гостях обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, в то время как "Магнитка" идет на 9-м месте. Отметим, что казанцы обыграли соперника впервые в этом году.

В составе победителей по шайбе забросили Владимир Ткачев и Андрей Попов, у хозяев отличился Ян Коварж.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Ак Барс" (Казань) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Ткачев - 4 (Мих. Сидоров), 39:21 - 0:1. Коварж - 5 (Мозякин), 48:33 - 1:1. Попов - 4 (Глухов, Батыршин), 49:03 - 1:2.

Вратари: Самсонов (58:39) - Гарипов.

Штраф: 12 - 35.

Броски: 29 (12+6+11) - 42 (13+24+5).

Судьи: Гашилов, Щенев.

26 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".