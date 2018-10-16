"Ак Барс" уступил "Йокериту"

"Ак Барс" проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3. Победную шайбу в составе гостей забросил защитник Алекс Грант.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Столлери - 2 (Плэтт, О`Нилл), 19:29 - 0:1. Азеведо - 4 (Постма, Ландер), 36:31 - 1:1. Секач - 7 (бол., Постма, Ландер), 41:40 - 2:1. Норман - 8 (бол., Мозес, Грант), 56:33 - 2:2. Грант - 3 (Н. Йенсен), 57:36 - 2:3.
Вратари: Гарипов (58:44) - Калныньш.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 33 (12+10+11) - 33 (8+7+18).
Судьи: Белов, Франо.
16 октября. Казань. "Татнефть-Арена".
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