"Ак Барс" уступил в гостях "Сочи" со счетом 1:3

"Ак Барс" проиграл на выезде хоккейному клубу "Сочи" со счетом 1:3.

Счет на второй минуте первого периода открыл форвар хозяев Денис Мосалев. Артем Лукоянов выровнял положение, но дальше забивали только сочинцы. Станислав Бочаров и Никита Щитов своими точными бросками принесли победу "леопардам".

После этой победы "Сочи" набрал 46 очков в 43 матчах, и укрепился на седьмой строчке Западной конференции.

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"Сочи" (Сочи) - "Ак Барс" (Казань) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мосалев - 2 (мен., Ю. Александров), 18:54 - 1:0. Лукоянов - 11 (мен., Марков), 33:02 - 1:1. Бочаров - 8 (бол., Йокипакка, Пайгин), 35:53 - 2:1. Щитов - 3 (Рыков, Бакош), 46:49 - 3:1.

Вратари: Шикин - Подъяпольский (57:03 - 58:53, 58:53 - 59:55).

Штраф: 6 - 16.

Броски: 44 (17+13+14) - 24 (7+9+8).

Судьи: Соин, Фатеев.

26 декабря. Сочи. ДС "Большой". 5308 зрителей.