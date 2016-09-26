"Ак Барс" уступил минскому "Динамо"

Минское "Динамо" на выезде обыграло "Ак Барс" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем у гостей отметился Александр Матерухин. Для его команды эта победа стала третьей подряд. "Зубры" занимают девятое место в таблице Западной конференции. Казанцы идут четвертыми на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Минск) – 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)

Голы: Лукоянов – 1 (Захарчук, Ткачев), 10:34 – 1:0. Матерухин – 5 (бол., Граньяни, Костицын), 16:58 – 1:1. Лазарев – 2 (Жуков, Варнаков), 17:55 – 2:1. Малыхин – 3 (Чибисов), 39:52 – 3:1. Гаврус – 1 (бол., Граньяни, Матерухин), 53:08 – 3:2. Матерухин – 6 (Лингле, Бэйлен), 54:02 – 3:3. Эллисон – 5 (Лингле, Матерухин), 55:28 – 3:4. Клинкхаммер – 3 (п.в., Шинкевич), 59:16 – 3:5.

Вратари: Галимов (59:00 – 59:16) – Скривенс.

Штраф: 16 – 12.

Броски: 36 (12+15+9) – 28 (11+7+10).

Судьи: Комаров, Кулев.

26 сентября. Казань. "Татнефть Арена".