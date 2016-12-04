23:08 4 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс": сотрудничество с Хабибуллиным прекращено

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"Ак Барс" прекратил сотрудничество с Рашидом Хабибуллиным, отвечавшим за работу селекционной службы команды, сообщает пресс-служба казанского клуба. Ранее специалист был спортивным директором пражского "Льва".

"В связи с появившимися в последнее время публикациями в средствах массовой информации о совместной работе "Ак Барса" и специалиста по селекционной работе Рашида Хабибулина, пресс-служба "Ак Барса" сообщает, что сотрудничество клуба с Рашидом Хабибулиным прекращено в связи с истечением срока действия договора.

"Ак Барс" благодарен Рашиду Мулахмедовичу за плодотворную совместную работу и желает ему новых успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/13285.html

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