"Ак Барс" сделал заявление по инциденту с Косовым, пойманным за рулем в нетрезвом виде"

"Ак Барс" на своем официальном сайте сделал заявление об инциденте с форвардом команды Ярославом Косовым, пойманным за рулем автомобиля в нетрезвом виде.
"В ночь на 31 мая нападающий "Ак Барса" Ярослав Косов был задержан сотрудниками ГИБДД МВД по РТ. На месте был составлен протокол об отстранении игрока от управления транспортными средством.
Хоккейный клуб "Ак Барс" заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия. Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба.
Помимо административных мер, к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК "Ак Барс" , - говорится в сообщении.
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