"Ак Барс" рекомендовал своим болельщикам не ехать на матч в Уфу

Руководство "Ак Барса" рекомендовало болельщикам не отправляться на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева", который состоится 14 февраля, утверждает "БИЗНЕС Online". Отмечается, что клуб не будет организовывать выезд болельщиков, и порекомендовал им не отправляться в Уфу без организованных групп.

Причиной стала информация, что фанатов "Ак Баса" в Уфе намерены встретить болельщики местного футбольного клуба, выступающего в чемпионате России. Во время последнего матча между командами, который проходил в Казани, был избит болельщик "Салавата", сидевший рядом с сектором хозяев.