"Ак Барс" разгромил "Торпедо" благодаря хет-трику Ткачева

Нижегородское "Торпедо" на домашнем льду потерпело поражение от "Ак Барса" - 0:5. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли свой четвертый матч подряд. Отметим, что в составе казанцев хет-трик оформил Владимир Ткачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Ак Барс" (Казань) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Азеведо – 12 (бол., Токранов, Ткачев), 6:22 – 0:1. Токранов – 3 (бол., Ткачев, Галиев), 7:10 – 0:2. Ткачев – 7 (бол., Галиев), 24:03 – 0:3. Ткачев – 8 (Клинкхаммер), 38:42 – 0:4. Ткачев – 9 (Галиев, Азеведо), 59:23 – 0:5.

Вратари: Лисутин (Мольков, 7:10, Лисутин, 24:03) – Гарипов.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 38 (5+13+20) – 17 (4+8+5).

Судьи: Беляев, Гусев.

9 октября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".