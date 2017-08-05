"Ак Барс" разгромил новокузнецкий "Металлург"

"Ак Барс" крупно обыграл новокузнецкий "Металлург" в матче Кубка губернатора Нижегородской области – 5:0. Заброшенные шайбы на свой счет записали Артем Михеев, Иржи Секач, Антон Глинкин, Федор Малыхин и Михаил Сидоров.

Отметим, что казанцы на турнире выиграли три матча из четырех. "Кузня" проиграла все четыре встречи, пропустив при этом 17 шайб и забросив две.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Металлург" Нк (Новокузнецк) – "Ак Барс" (Казань) – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Голы: Михеев – 2 (бол., Глинкин), 30:19 – 0:1. Секач – 2 (мен., Ландер), 33:27 – 0:2. Глинкин – 1 (мен., Чибисов), 35:55 – 0:3. Малыхин – 2 (бол., Кара, Лазарев), 49:52 – 0:4. М. Сидоров – 1 (Ландер), 58:19 – 0:5.

Вратари: Литвинов – Билялов.

Судьи: Комаров, Кулаков.

5 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".