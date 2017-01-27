"Ак Барс" разгромил "Кузню"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил новокузнецкий "Металлург" - 6:1. Казанский клуб одержал третью победу в последних трех встречах. "Кузня" проиграла в 14 из последних 15 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Новокузнецк) - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы: Лукоянов - 5 (Ткачев), 3:54 - 1:0. Захарчук - 4 (Свитов), 20:22 - 2:0. Секач - 13 (бол., Йордан, Ткачев), 33:49 - 3:0. Йордан - 2 (Свитов), 35:38 - 4:0. Глинкин - 8 (Мусин), 45:11 - 5:0. Архипов - 1 (Токранов), 57:43 - 6:0. Пархоменко - 2 (Земченко), 59:29 - 6:1.

Вратари: Галимов - Подъяпольский (Хакимов, 40:00).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 44 (12+21+11) - 26 (11+9+6).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

27 января. Казань. "Татнефть Арена".