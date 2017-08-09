"Ак Барс" расторгнет контракт с Зариповым

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время казанский "Ак Барс" расторгнет контракт с форвардом Данисом Зариповым. Ранее 36-летний нападающий был дисквалифицирован ИИХФ на два года за употребление допинга. Двухлетний контракт с "Ак Барсом" Зарипов подписал в июле. Сам хоккеист говорил, что может продолжить карьеру за океаном.

Геннадий Величкин: "Допинг мог попасть Зарипову с чаем в ресторане" //

Данис Зарипов: "Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ" //

Зарипов виноват. Но он не виноват