16:57 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" расторгнет контракт с Зариповым


Как стало известно "СЭ", в ближайшее время казанский "Ак Барс" расторгнет контракт с форвардом Данисом Зариповым. Ранее 36-летний нападающий был дисквалифицирован ИИХФ на два года за употребление допинга. Двухлетний контракт с "Ак Барсом" Зарипов подписал в июле. Сам хоккеист говорил, что может продолжить карьеру за океаном.

Геннадий Величкин: "Допинг мог попасть Зарипову с чаем в ресторане" //
Данис Зарипов: "Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ" //
Зарипов виноват. Но он не виноват

 

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Материалы сюжета: Данис Зарипов: допинговая дисквалификация
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