"Ак Барс" расторг контракт с Йорданом

"Ак Барс" расторг соглашение с защитником Михалом Йорданом по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. До перехода в казанскую команду в 2016 году 26-летний игрок выступал за "Каролину".

"Ак Барс" выражает Михалу Йордану благодарность за плодотворную совместную работу и желает ему новых успехов в дальнейшей спортивной карьере, – говорится в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне защитник провел 27 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (2+5) очков. В плей-офф он сыграл 9 матчей, записав на свой счет 2(1+1) балла.