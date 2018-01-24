"Ак Барс" проведет шесть контрольных матчей во время паузы на Олимпиаду-2018

"Ак Барс" во время паузы на Олимпийские игры-2018 проведет учебно-тренировочные сборы в ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба. Игроки утром уже отправились на сбор.

У команды также запланированы шесть контрольных матчей. 8 и 9 февраля "Ак Барс" проведет две встречи в гостях у "Сочи". Позже казанцы сыграют в Альметьевске с "Нефтяником" (11 февраля), в Москве – с "Динамо" (20 февраля) и с ЦСКА (21 и 23 февраля).

Регулярный чемпионат КХЛ для "Ак Барса" возобновится 27 февраля домашним матчем с "Торпедо".