"Ак Барс" проиграл в Хабаровске

"Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде проиграл "Амуру" со счетом 2:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Ак Барс" (Казань) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Азеведо – 5 (бол., Варнаков, Токранов), 8:18 – 0:1. Куусела – 3 (бол., Рамстедт, Кондратьев), 28:04 – 1:1. Вл. Ушенин – 1 (Зуб, Вяч. Ушенин), 35:38 – 2:1. Мусин – 1 (Ткачев, Лукоянов), 38:02 – 2:2. Вл. Ушенин – 2 (Космачев, Бывальцев), 43:40 – 3:2.

Вратари: Метсола – Гарипов (37:30 – 38:02, 58:57).

Штраф: 4 – 20.

Броски: 42 (23+10+9) – 19 (4+9+6).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

18 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".