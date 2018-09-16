"Ак Барс" проиграл "Барысу", несмотря на две передачи вратаря Подъяпольского

"Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Ак Барс" (4:3 Б). Победный буллит исполнил Мэттью Фрэттин.
Отметим, что вратарь казанцев Владислав Подъяпольский отдел две результативные передачи.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Ак Барс" (Казань) - 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бурмистров - 1 (Педан, Подъяпольский), 1:11 - 0:1. Валк - 2 (Боченски, Фраттин), 10:54 - 1:1. Секач - 2 (Марков, Подъяпольский), 20:26 - 1:2. Азеведо - 2 (Секач), 36:48 - 1:3. Кормье - 4 (бол., Дитц, Старченко), 39:28 - 2:3. Старченко - 6, 45:22 - 3:3.
Победный буллит: Фраттин.
Вратари: Кудрявцев (Граховина, 36:48, Кудрявцев, 65:00) - Подъяпольский.
Штраф: 16 - 16.
Броски: 29 (11+11+6+1) - 35 (13+13+7+2).
Судьи: Бондарь, Гофман.
16 сентября. Астана. "Барыс-Арена".
КХЛ: результаты и календарь матчей, турнирная таблица – здесь