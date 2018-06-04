15:03 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" продлил контракт со Свитовым

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"Ак Барс" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Александром Свитовым. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на 1 год.

В прошлом сезоне Свитов провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков (5+5), а также сыграл в 19-ти матчах плей-офф, набрав 4 очка (1+3).

 

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15858.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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corsar69

Одного бухарика выгнали, а этого оставили. Где справедливость? И фото шикарное было, где пьяный Косов задержан, а Свитов стоит рядом и ему всё это нравится. Двойные стандарты в ак барсе рулят.

15:43

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