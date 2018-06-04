"Ак Барс" продлил контракт со Свитовым

"Ак Барс" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Александром Свитовым. Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано на 1 год.



В прошлом сезоне Свитов провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков (5+5), а также сыграл в 19-ти матчах плей-офф, набрав 4 очка (1+3).