13:18 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" продлил контракт с Глуховым


"Ак Барс" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Глуховым. Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Глухов набрал 15 (4+11) очков в 48 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 9 играх плей-офф – 2 (1+1) очка. Ранее в лиге он выступал за такие команды, как "Лада", "Амур" и "Атлант".

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