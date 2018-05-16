"Ак Барс" продлил контракт с Глуховым

"Ак Барс" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Глуховым. Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Глухов набрал 15 (4+11) очков в 48 играх регулярного чемпионата КХЛ. В 9 играх плей-офф – 2 (1+1) очка. Ранее в лиге он выступал за такие команды, как "Лада", "Амур" и "Атлант".