"Ак Барс" приобрел защитника "Каролины"

"Ак Барс" заключил контракт с 26-летним защитником Михалом Йорданом, информирует официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за "Каролину". Также Йордан известен по игре за сборную Чехии на трех чемпионатах мира и в розыгрыше Кубка мира. За казанцев Йордан будет выступать под 19-м номером.
Papa Dolphin
НХЛ избавляется от балласта
13:59
Italo2013
Все же Ак Барс подписал экс-защитника Каролины. Каролина отказалась продлевать с ним контракт еще летом, в НХЛ он оказался никому не нужен и находился в статусе свободного агента. Поэтому и оказался в Ак Барсе.
13:56