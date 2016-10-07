13:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" приобрел защитника "Каролины"

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"Ак Барс" заключил контракт с 26-летним защитником Михалом Йорданом, информирует официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за "Каролину". Также Йордан известен по игре за сборную Чехии на трех чемпионатах мира и в розыгрыше Кубка мира. За казанцев Йордан будет выступать под 19-м номером.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/12956.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Papa Dolphin

НХЛ избавляется от балласта

13:59

Italo2013

Все же Ак Барс подписал экс-защитника Каролины. Каролина отказалась продлевать с ним контракт еще летом, в НХЛ он оказался никому не нужен и находился в статусе свободного агента. Поэтому и оказался в Ак Барсе.

13:56

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