"Ак Барс" приобрел права на семерых игроков "Кузни"

"Ак Барс" получил семерых игроков новокузнецкого "Металлурга", сообщает официальный сайт казанского клуба. В "Ак Барс" отправились вратарь Владислав Подъяпольский (провел в минувшем сезоне 20 матчей в чемпионате КХЛ, пропустил 36 шайб), защитники Никита Лямкин (60 матчей, 2 гола + 11 передач), Тимур Фаткуллин (39, 5+4) и Эдуард Михайлов (28, 0+0), нападающие Иван Емец (39, 2+4), Никита Язьков (38, 4+1) и Андрей Караваев (7, 0+1).

Напомним, что КХЛ исключила "Металлург" из состава участников лиги на следующий сезон. "Металлург" играл в КХЛ с самого ее основания в 2008 году и ни разу не пробился в плей-офф. В прошедшем чемпионате "Кузня" заняла последнее место в сводной таблице, набрав 40 очков. У занявшего предпоследнюю строчку рижского "Динамо" - на 18 очков больше. "Кузня" подаст заявку на вступление в ВХЛ.