"Ак Барс" прервал девятиматчевую победную серию СКА

"Ак Барс" на своем льду серии буллитов нанес поражение СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:3. Казанская команда прервала победную серию СКА, которая насчитывала девять матчей.

Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции – 104 очка в 42 матчах. "Ак Барс" набрал 87 баллов и идет третьим на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дадонов - 22, 2:23 - 0:1. Малыхин - 13 (Обухов, Охтамаа), 12:40 - 1:1. Глухов - 4 (Захарчук, Пайгин), 14:36 - 2:1. Шипачев - 13 (Гусев), 17:44 - 2:2. Шипачев - 14 (Херсли, Белов), 22:23 - 2:3. Секач - 8, 53:59 - 3:3.

Победный буллит: Малыхин.

Вратари: Гарипов - Коскинен.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 44 (12+16+11+5) - 36 (15+13+7+1).

Судьи: Наумов, Раводин.

27 декабря. Казань. "Татнефть Арена".