"Ак Барс" предложил контракты Бурмистрову, Гарипову, Косову и еще четырем игрокам

"Ак Барс" на своем официальном сайте объявил о предложении новых контрактов ряду игроков. Квалификационные предложения получили 7 хоккеистов, чьи соглашения истекают 30 апреля.

Предложения получили: Альберт Яруллин, Никита Язьков, Ярослав Косов, Дамир Мусин, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов и Дмитрий Архипов.

Напомним, что в этом сезоне "Ак Барс" выиграл свой третий Кубок Гагарина в истории КХЛ.