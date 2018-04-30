"Ак Барс" предложил контракты Бурмистрову, Гарипову, Косову и еще четырем игрокам

"Ак Барс" на своем официальном сайте объявил о предложении новых контрактов ряду игроков. Квалификационные предложения получили 7 хоккеистов, чьи соглашения истекают 30 апреля.
Предложения получили: Альберт Яруллин, Никита Язьков, Ярослав Косов, Дамир Мусин, Александр Бурмистров, Эмиль Гарипов и Дмитрий Архипов.
Напомним, что в этом сезоне "Ак Барс" выиграл свой третий Кубок Гагарина в истории КХЛ.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Ак Барс
- Ярослав Косов
- Александр Бурмистров
- Эмиль Гарипов
- Альберт Яруллин
- Дамир Мусин
- Дмитрий Архипов
- Никита Язьков
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