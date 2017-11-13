"Ак Барс" потерпел третье поражение кряду, проиграв минскому "Динамо"

Минское "Динамо" в родных стенах обыграло "Ак Барс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе минчан по разу отличились Егор Шарангович, Евгений Ковыршин, Шарль Лингле и Марк-Андре Граньяни, у гостей забил Михаил Глухов.

Отметим, что эта поражние стало для казанцев третьим кряду.

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"Динамо" (Минск) - "Ак Барс" (Казань) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Шарангович - 4 (бол., Китаров, Степанов), 20:57 - 1:0. Глухов - 4 (Глинкин, Галиев), 26:16 - 1:1. Ковыршин - 5 (Шинкевич), 32:05 - 2:1. Лингле - 2 (бол., Скилле, Граньяни), 47:49 - 3:1. Граньяни - 1 (п.в., Дрозд), 58:53 - 4:1.

Вратари: Энрот - Гарипов (58:43 - 58:53).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 37 (14+11+12) - 25 (2+13+10).

Судьи: Гофман, Гусев.

13 ноября. Минск. Минск-Арена.

Турнирная таблица КХЛ