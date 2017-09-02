"Ак Барс" потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив "Сочи"

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" – "Сочи" завершился крупной победой гостей – 5:0. У гостей отличились Михаил Мамкин, Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллман и Андрей Иванов.
Отметим, что для казанцев это поражение стало первым в сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Сочи" (Сочи) – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
Голы: Мамкин – 1 (бол., Лапенков, Цветков), 25:39 – 0:1. Щегольков – 2 (Хомицкий, Падакин), 46:54 – 0:2. Лапенков – 1 (бол., Падакин), 54:27 – 0:3. Уэллман – 3 (Коллинс), 55:56 – 0:4. А. Иванов – 1 (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 – 0:5.
Вратари: Гарипов – Шикин.
Штраф: 12 – 24.
Броски: 24 (9+8+7) – 33 (9+13+11).
Судьи: Белов, Цыплаков.
2 сентября. Казань. "Татнефть Арена".
"Ак Барс" потерпел самое крупное домашнее поражение в регулярках
- Ак Барс
- Евгений Лапенков
- Андрей Иванов (хоккей)
- Сочи (хоккей)
- Кейси Уэллман
- Михаил Мамкин
- Вадим Щегольков
Дон_Румата
Michelangelo.ru___По протоколу "-1"
20:41
Michelangelo.ru
И что там у Маркова с плюс-минус и вообще?
19:39