"Ак Барс" потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив "Сочи"

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" – "Сочи" завершился крупной победой гостей – 5:0. У гостей отличились Михаил Мамкин, Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллман и Андрей Иванов.

Отметим, что для казанцев это поражение стало первым в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Сочи" (Сочи) – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы: Мамкин – 1 (бол., Лапенков, Цветков), 25:39 – 0:1. Щегольков – 2 (Хомицкий, Падакин), 46:54 – 0:2. Лапенков – 1 (бол., Падакин), 54:27 – 0:3. Уэллман – 3 (Коллинс), 55:56 – 0:4. А. Иванов – 1 (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 – 0:5.

Вратари: Гарипов – Шикин.

Штраф: 12 – 24.

Броски: 24 (9+8+7) – 33 (9+13+11).

Судьи: Белов, Цыплаков.

2 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

"Ак Барс" потерпел самое крупное домашнее поражение в регулярках