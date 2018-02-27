"Ак Барс" после победы над "Торпедо" гарантировал первое место в Восточной конференции

"Ак Барс" на своей площадке обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:2. Команда Зинэтулы Билялетдинова обеспечила себе первую строчку в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Галиев – 12 (Зарипов, Ткачев), 12:12 – 1:0. Косов – 5, 27:25 – 2:0. Потапов – 2 (бол., Марков, Ландер), 28:42 – 3:0. Костицын – 7 (бол., Баранцев, Столяров), 30:27 – 3:1. Галузин – 11 (бол., С. Захарчук, Кундратек), 33:41 – 3:2. Потапов – 3 (бол., Азеведо, Марков), 39:36 – 4:2. Потапов – 4 (бол., Секач, Ландер), 58:28 – 5:2.

Вратари: Гарипов – Галимов.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 31 (10+14+7) – 28 (8+13+7).

Судьи: Акузовский, Соин.

27 февраля. Казань. "Татнефть Арена".