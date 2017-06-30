"Ак Барс" подтвердил, что ведет переговоры с Зариповым

Директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов заявил, что клуб действительно ведет переговоры с нападающим Данисом Зариповым. Последние четыре сезона 36-летний форвард провел в магнитогорском "Металлурге", с которым у него истек контракт. "Магнитка" также ведет переговоры с игроком.

– Да, мы с ним общаемся – это не секрет, – цитирует ТАСС Хуснутдинова. – Но о чем-то конкретном говорить еще рано.

Напомним, что Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год. В составе "Ак Барса" и "Магнитки" он выиграл четыре Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах.