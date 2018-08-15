16:46 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" подписал контракт с бывшим защитником "Виннипега"


"Ак Барс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Полом Постмой. Соглашение между казанцами и 29-летним канадцем рассчитано на один год. За клуб из столицы Татарстана Постма будет играть под 4-м номером.

Ранее защитник выступал в НХЛ за "Атланту", "Виннипег" и "Бостон". В главной заокеанской лиге он провел 204 игры, набрав 33 (8+25) очка.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/16010.html

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