"Ак Барс" подписал экс-футболиста Савина. У него правый хват и левый угол головы

Экс-нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин подписал контракт с "Ак Барсом"​, сообщает сайт казанской команды. 34-летний форвард будет выступать в клубе под 99-м номером.

В своей профессиональной карьере Савин выступал за "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар" и многие другие.

На сайте "Ак Барса" экс-футболисту сделали карточку хоккеиста. У 34-летнего россиянина указаны следующие параметры: угол головы – левый, хват – правый, место рождения – Белозерск.

– Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов, – приводит слова Савина сайт "Ак Барса". – Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках.

– Как долго шли переговоры с "Ак Барсом"?

– Не очень долго, я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. "Ак Барс" согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно.

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