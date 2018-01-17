"Ак Барс" победил "Йокерит" благодаря шайбе Бурмистрова

"Ак Барс" на своем льду обыграл "Йокерит" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб одержал вторую победу кряду, у финнов прервалась победная серия из двух игр подряд.

В составе победителей свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Александр Бурмистров, также отличился Станислав Галиев. У гостей гол на счету Сами Леписто.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" – "Йокерит" – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Галиев - 10 (Марков, Зарипов), 7:58 - 1:0. Бурмистров - 1 (Клинкхаммер, Глинкин), 23:01 - 2:0. Леписто - 7 (бол., Регин), 55:26 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Запольски (59:34).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 24 (7+7+10) - 27 (4+10+13).

Судьи: Наумов, Фатеев.

17 января. Казань. "Татнефть Арена".