"Ак Барс" победил "Сочи" в товарищеском матче

"Ак Барс" одержал победу над "Сочи" со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи.

В составе казанской команды отличились Владимир Ткачев и Альберт Яруллин. За сочинцев единственную шайбу забросил Андрей Иванов.

Товарищеский матч

"Сочи" (Сочи) – "Ак Барс" (Казань) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ткачев – 2 (Азеведо, Зарипов), 16:41 – 0:1. Иванов – 1 (Хлопотов, Старков), 47:13 – 1:1. Яруллин – 1 (мен., Потапов), 59:52 – 1:2.

Вратари: Кочетков – Гарипов.

Штраф: 20 – 7.

Судьи: Бирин, Соин.

8 февраля. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".