"Ак Барс" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. По две результативных передачи сделали нападающие Иржи Секач и Станислав Галиев.

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"Ак Барс" (Казань) - "Сочи" (Сочи) - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Азеведо - 3 (Ландер, Секач), 10:30 - 1:0. Клинкхаммер - 7 (бол., Азеведо, Секач), 15:50 - 2:0. Росен - 7 (Йокипакка, О`Делл), 20:29 - 2:1. Зарипов - 3 (Юдин, Галиев), 31:12 - 3:1. Ткачев - 3 (Галиев, Зарипов), 33:58 - 4:1. Секач - 6 (Ландер, Марков), 46:33 - 5:1.

Вратари: Гарипов - Шикин (Барулин, 46:33).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 30 (11+12+7) - 20 (6+8+6).

Судьи: Гашилов, Гофман.

13 октября. Казань. "Татнефть-Арена".

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