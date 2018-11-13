"Ак Барс" победил "Слован"

"Ак Барс" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Дублем отметился нападающий Станислав Галиев.

"Ак Барс" набрал 39 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции. "Слован" с 20 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

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"Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Лунтер - 4 (мен.), 14:21 - 0:1. Галиев - 3 (Попов, Ткачев), 17:19 - 1:1. Галиев - 4 (Ткачев), 33:43 - 2:1.

Вратари: Гарипов - Штепанек (58:30).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 21 (7+5+9) - 29 (4+15+10).

Судьи: Кислов, Фатеев.

13 ноября. Казань. "Татнефть-Арена". 6102 зрителя.

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